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Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 20:08
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Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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