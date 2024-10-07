Fenerbahçe’de Osayi endişesi! 2 kulüp peşinde

Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren Bright Osayi-Samuel, Sarı-lacivertlilerle yaptığı yeni kontrat görüşmelerinden henüz sonuç alamadı.

Fenerbahçe, Osayi-Samuel'i bırakmak istemezken Avrupa'dan 2 kulüp, Nijeryalı sağ bek için devreye girdi.

Norwich City ve Lens, devre arasında Osayi-Samuel'e teklif yapacak.

Haberde iki kulübün de Osayi-Samuel'i ocak ayında ikna ederek, sezon sonunda bedelsiz transfer etmek istedikleri vurgulandı.

Yine haberde Osayi-Samuel'in an itibarıyla yıllık 1.8 milyon euro aldığı ve yeni sözleşmesinde 2.5 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Nijeryalı sağ bekin 4 yıllık sözleşme talep ettiğinin altı çizildi.

Fenerbahçe'nin ise Osayi-Samuel'e 2 milyon eurodan fazla ödemek istemediği aktarıldı.

Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle Süper Lig'deki son 5 maçı kaçıran Osayi-Samuel, bu sezon 6 maçta görev aldı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.