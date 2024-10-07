Fenerbahçe’de genç futbolculara gün doğdu! Mourinho talep etti

Milli takımlara 13 futbolcu gönderen, 2 oyuncusu da sakat olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, antrenmanlar için altyapıdan destek istedi. Süper Lig'de haftayı 'bay' geçen ve ilk karşılaşmasını 20 Ekim'de deplasmanda Samsunspor ile oynayacak olan sarı lacivertli ekipte milliler dönene dek antrenmanlar alt yapıdan gelecek futbolcularla takviye edilecek. Gençler, çift kale maç günlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gidecek.

Fenerbahçe'nin milli futbolcuları şunlar:

Mert Müldür, Samet Akaydın, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek (Türkiye), Livakovic (Hırvatistan), Bright Osayi-Samuel (Nijerya), Amrabat, En-Nesyri (Fas), Szymanski (Polonya), Djiku (Gana), Dzeko (Bosna Hersek).

Sarı lacivertli takımda Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat da sakatlıkları nedeniyle tedavi görüyor. Ayrıca sakatlığı bulunan İsmail Yüksek bugün milli takım kampında doktora görünecek ve durumuna karar verilecek.