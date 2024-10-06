Fenerbahçe Antony için yeniden devrede! Ocakta transfer bitecek
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın peşinde olan Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi hareketliliği erken başladı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında gündemine gelen Antony'nin transferini bitirmek için bir kez daha devreye gireceği öğrenildi.
Yaz transfer döneminde kadrosunu En Nesyri, Amrabat, Kostic gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Manchester United forması giyen Antony olmuştu.
YENİDEN DEVREYE GİRİLECEK
Sarı-lacivertlilerin yaz döneminde kadrosuna katamadığı Brezilyalı yıldız için bir kez daha devreye gireceği öğrenildi. 2022'de Ajax'tan 95 milyon euro gibi rekor bir bedelle İngiliz temsilcisine transfer olan Antony, burada beklentileri karşılayamamıştı. Brezilyalı yıldızın da Manchester United'da yeteri kadar şans bulamadığı gerekçesiyle ayrılmak istediği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin transfer kiralık olarak bitirebilmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
24 yaşındaki kanat oyuncusunun İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, sözleşmede 1 yıl opsiyon da bulunuyor. Antony'nin güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.