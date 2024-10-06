Fenerbahçe Antony için yeniden devrede! Ocakta transfer bitecek

Yaz transfer döneminde kadrosunu En Nesyri, Amrabat, Kostic gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Manchester United forması giyen Antony olmuştu.

YENİDEN DEVREYE GİRİLECEK

Sarı-lacivertlilerin yaz döneminde kadrosuna katamadığı Brezilyalı yıldız için bir kez daha devreye gireceği öğrenildi. 2022'de Ajax'tan 95 milyon euro gibi rekor bir bedelle İngiliz temsilcisine transfer olan Antony, burada beklentileri karşılayamamıştı. Brezilyalı yıldızın da Manchester United'da yeteri kadar şans bulamadığı gerekçesiyle ayrılmak istediği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin transfer kiralık olarak bitirebilmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

24 yaşındaki kanat oyuncusunun İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, sözleşmede 1 yıl opsiyon da bulunuyor. Antony'nin güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.