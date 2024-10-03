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2 gol var kazanan yok! Twente - Fenerbahçe maçı 1-1 berabere bitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 14:13 Güncelleme: 04.10.2024 00:32
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2 gol var kazanan yok! Twente - Fenerbahçe maçı 1-1 berabere bitti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Twente ile karşı karşıya geldi. Twente, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde noktaladı. İkinci yarıda Amrabat'ın harika pasında Tadic golü attı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İşte mücadelede yaşananlar...

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