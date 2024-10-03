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Twente - Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Twente - FB maçı hangi kanalda?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 14:01
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Twente - Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Twente - FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk oluyor. İlk haftada Union Saint-Gilloise'i 2-1 yenerek grup aşamasına galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki formunu Avrupa sahnesine taşımak istiyor. Twente karşısında sakatlıkları nedeniyle Osayi-Samuel ve Çağlar Söyüncü'den yoksun olacak Fenerbahçe, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle dönerek liderlik yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Peki, Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maçın tüm detayları ve takımların muhtemel 11'leri haberimizde...

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