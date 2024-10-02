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İşte Fenerbahçe'nin 21 kişilik Twente kadrosu

Giriş: 02.10.2024 14:44
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İşte Fenerbahçe’nin 21 kişilik Twente kadrosu

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Hollanda deplasmanında Twente ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu. İşte o isimler...

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