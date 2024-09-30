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Fenerbahçe'de kötü haber! Çağlar Söyüncü sakatlandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 18:17
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Fenerbahçe’de kötü haber! Çağlar Söyüncü sakatlandı

Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün sol arka adelesinde kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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