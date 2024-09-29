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Fenerbahçe Antalya'da hata yapmadı! Goller ikinci yarıda geldi

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 13:32 Güncelleme: 29.09.2024 21:51
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Fenerbahçe Antalya’da hata yapmadı! Goller ikinci yarıda geldi

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip zorlu deplasmandan 2-0 sonuçla galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

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