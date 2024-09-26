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Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 07:46
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Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk sınavını Belçika'nın güçlü temsilcisi Union Saint-Gilloise karşısında verecek. Kadıköy’de oynanan Galatasaray derbisinde 3-1'lik yenilginin izlerini silmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Avrupa sahnesinde taraftarının önünde moral arıyor. Peki, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, futbolseverlerin merak ettiği tüm detaylar...

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