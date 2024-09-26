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Kadıköy'de Fener alayı! Temsilcimiz Avrupa'ya galibiyetle başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 01:23 Güncelleme: 26.09.2024 21:58
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Kadıköy’de Fener alayı! Temsilcimiz Avrupa’ya galibiyetle başladı

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Belçika Ligi temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı konuk etti. Temsilcimiz karşılıklı kırmızı kartın çıktığı mücadelede Saint-Gilloise'yı 2-1 mağlup etti.

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