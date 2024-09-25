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Jose Mourinho Galatasaray maçı sonrası basın toplantısına neden katılmadı? Flaş açıklama: Saygısızlık yapıldı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 12:13 Güncelleme: 25.09.2024 12:26
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Jose Mourinho Galatasaray maçı sonrası basın toplantısına neden katılmadı? Flaş açıklama: Saygısızlık yapıldı

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Union SG maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisi sonrası basın toplantısına neden katılmadığı ile ilgili soruya da yanıt veren Mourinho, "24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım. Bir basın toplantısı için 75 dakika beklemenin mantığı yok." ifadelerini kullandı.

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