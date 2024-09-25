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Fenerbahçe'de Ali Koç - Mourinho zirvesi: Bu sonuç kabul edilemez

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 10:14 Güncelleme: 25.09.2024 10:19
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Fenerbahçe’de Ali Koç - Mourinho zirvesi: Bu sonuç kabul edilemez

Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyetinin ardından Samandıra'da Ali Koç ile Jose Mourinho'nun bir araya geldiği öğrenildi. Görüşmede Başkan Koç'un Mourinho'ya derbi yenilgisinin kabul edilemez olduğunu vurguladığı öğrenilirken, Portekizli hocanın da "daha güçlü bir oyun" sözü verdiği belirtildi.

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