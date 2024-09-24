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Ali Koç İsmail Kartal'la görüştü mü? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 16:09
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Ali Koç İsmail Kartal’la görüştü mü? Fenerbahçe’den açıklama geldi

Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyeti sonrası ortaya atılan "Ali Koç İsmail Kartal ile görüşme gerçekleştirdi." iddiaları sonrası sarı-lacivertlilerden bir açıklama geldi.

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