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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki hakemleri belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 11:33
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Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Union SG ve Ajax - Beşiktaş maçlarının hakemleri açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertlilerin maçını Fransız Benoit Bastien, siyah-beyazlıların maçını ise İngiliz John Brooks yönetecek.

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