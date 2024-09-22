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Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünya medyasında: Mourinho nakavt oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 13:21 Güncelleme: 22.09.2024 13:26
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Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünya medyasında: Mourinho nakavt oldu

Rakip sahada oynadığı son 12 karşılaşmayı kazanan Galatasaray, Fenerbahçe'ye ait olan Süper Lig tarihindeki 12 maçlık rekoru yakaladı. Sarı kırmızılıların galibiyeti dünya basının da geniş yer buldu. Dev maçla ilgili haberlerde başrol ise sarı lacivertli takımın dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho'nun oldu. İşte dış basından derbi yansımaları

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