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Jose Mourinho derbi sonrası basın toplantısına katılmadı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 00:20 Güncelleme: 22.09.2024 00:20
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Jose Mourinho derbi sonrası basın toplantısına katılmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına katılmadı.

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