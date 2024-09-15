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Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 13:56 Güncelleme: 15.09.2024 19:01
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Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa’yı mağlup etti

Sezona şampiyonluk parolası ile başlangıç yapan Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. hafta müsabakasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip kritik deplasmandan 2-0'lık sonuçla ayrılarak 3 puanı kaptı.

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