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Fenerbahçe Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 21:28
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Fenerbahçe Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

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