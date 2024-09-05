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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu: 2 yeni transfer yer almadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 16:44 Güncelleme: 05.09.2024 16:44
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Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu belli oldu: 2 yeni transfer yer almadı

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA'ya kadroya resmen bildirdi. Listede yeni transferlerden Levent Mercan ve Oğuz Aydın yer almadı. İşte detaylar...

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