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Fenerbahçe transferi açıkladı: Filip Kostic ile anlaşma sağlandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 14:18 Güncelleme: 08.09.2024 20:48
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Fenerbahçe transferi açıkladı: Filip Kostic ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Juventus forması giyen Filip Kostic transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

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