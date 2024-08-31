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Jose Mourinho: Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 06:50 Güncelleme: 31.08.2024 06:57
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Jose Mourinho: Türkiye’de sadece Galatasaray kart görmüyor

Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'de Alanyaspor'u 3-0'lık skorla geçerken Jose Mourinho maç sonrasında ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundu. Süper Lig'de sadece sarı kırmızılıların sarı kart görmediğini savunan Mourinho Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı hakkında "Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi" dedi. İşte detaylar...

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