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Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! Antrenmanda sakatlandı

Giriş: 30.08.2024 16:50 Güncelleme: 30.08.2024 16:50
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Ferdi Kadıoğlu’ndan kötü haber! Antrenmanda sakatlandı

Fenerbahçe'ye büyük bir bonservis kazandırarak İngiliz ekiplerinden Brighton'un yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu antrenmanda sakatlandı. Kadıoğlu'nun 10 gün sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

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