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Sofyan Amrabat resmen Fenerbahçe'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 14:54 Güncelleme: 30.08.2024 15:00
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Sofyan Amrabat resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Fiorentina forması giyen Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler transferi resmen duyururken "Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir." denildi.

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