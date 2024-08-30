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Fenerbahçe Sofyan Amrabat transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 01:02 Güncelleme: 30.08.2024 01:05
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Fenerbahçe Sofyan Amrabat transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları...

Trendyol Süper Lig'de 7 puanla liderlik koltuğuna Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya, haftalarca süren görüşmelerin ardından Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattı. İşte Faslı yıldızın maliyeti...

Fenerbahçe Sofyan Amrabat'ın transferi için Fiorentina ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

İŞTE SÖZLEŞME ŞARTLARI

Ayrıca anlaşmada 13 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu olduğu belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe 2 milyon euro da kiralama ücreti ödeyecek.

İSTANBUL'A GELECEK

Faslı yıldızın kıs asüre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Amrabat, geçen sezonu Manchester United'ta kiralık olarak geçirmişti.

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