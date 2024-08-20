Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! 5 milyon euro ödenmişti sözleşmesi feshedildi

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

İşte Fenerbahçe'den Joao Pedro ile ilgili yapılan açıklama

Pedro, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.