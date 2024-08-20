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Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! 5 milyon euro ödenmişti sözleşmesi feshedildi

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 16:38 Güncelleme: 20.08.2024 16:43
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Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! 5 milyon euro ödenmişti sözleşmesi feshedildi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe, 2022 yılında yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Joao Pedro ile yollarını resmen ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Joao Pedro ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

İşte Fenerbahçe'den Joao Pedro ile ilgili yapılan açıklamaİşte Fenerbahçe'den Joao Pedro ile ilgili yapılan açıklama

Pedro, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

Başakşehir - Fenerbahçe maçı (19 Nisan 2023)Başakşehir - Fenerbahçe maçı (19 Nisan 2023)

GALATASARAY'IN ELİNDEN KAPMIŞTI
Fenerbahçe, Joao Pedro'nun transfer sürecinde Galatasaray'la kıyasıya bir yarışa girmiş ve oyuncu renklerine bağlamıştı. İnişli çıkışlı bir görüntü çizen Brezilyalı, bu sezon Jose Mourinho tarafından tercih edilmedi.

İTALYA'YA TRANSFERİ ÇIKMAZA GİRMİŞTİ
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Joao Pedro son günlerde Salernitana'nın ile transfer görüşmeleri gerçekleştiriyordu. Ancak görüşmeler başladıktan sonra İtalyan kulübünde yaşanan bazı olaylar transferi çıkmaza sürükledi.

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