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Olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı | TFF'den flaş açıklama: Kararlar ivedilikle alınacaktır

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 14:07 Güncelleme: 18.08.2024 14:11
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Olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı | TFF’den flaş açıklama: Kararlar ivedilikle alınacaktır

Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama geldi. TFF açıklamasında "Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır." dedi.

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