Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Göztepe maçında sahaya girdi! Yere düştü...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçının ikinci yarısının başında deplasman tribününe gitmişti. Ali Koç, 51'inci dakikada sahaya girdi. Göztepe taraftarı saha içerisinde yaşananların ardından Ali Koç'a büyük tepki gösterdi. Birkaç taraftarın Ali Koç'a saldırdığı gözlemlendi.
Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oldu. Müsabakanın 51'inci dakikasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sahaya girdi.
ALİ KOÇ SAHAYA GİRDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve güvenlik görevlilerinin sahaya girmesinin ardından maç bir süre durdu.
Ali Koç'un deplasman tribününden ayrıldığı anda bir Göztepe taraftarı sahaya girdi. Bu sırada Göztepe tribünlerinden atılan bir pet şişe Ali Koç'a isabet etti.
ALİ KOÇ YERE DÜŞTÜ
Ali Koç dengesini kaybederek yere düştü. Birkaç taraftarın Ali Koç'a saldırmaya çalıştığı gözlemlendi.
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