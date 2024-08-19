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Fenerbahçe Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 20:20
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Fenerbahçe Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

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