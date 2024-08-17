Jose Mourinho'dan Fred kararı! İşte zorlu Göztepe deplasmanında muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Göztepe'ye konuk olacak. Sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan Fred kadroya alınırken, saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
İLK MAÇTA ADANA ENGELİNİ GEÇTİ
Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
FRED KADRODA
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Fred kadroda yer alırken, geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.
KAPALI GİŞE OYNANACAK
Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Kuyru Matsuki forma giyemeyecekken, yeni transfer Malcom Bokele'nin ise kadroda yer alacağı öğrenildi. 2 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, satışa çıkan az sayıdaki bileti de kısa bir süre içerisinde bitirerek mücadeleyi kapalı gişe olarak oynayacak.
EVİNDE SADECE BİR KEZ KAYBETTİ
Öte yandan Göztepe, Fenerbahçe ile İzmir'de karşılaştığı maçlarda sadece 1 kez kaybetti. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 4 kez berabere kalırken, 1 kez de yenmeyi başardı.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: Arda, Sangare, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma Silva, Dennis, Isaac Solet, Yalçın Kayan, Kubilay, Cardoso
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Dusan Tadic, S. Maximin, En Nesyri
GÖZ GÖZ'DE TANIDIK İSİMLER
Göztepe'de formasını terleten oyunculardan İsmail Köybaşı, Nazım Sangare ve Uğur Kaan Yıldız da bir dönem Fenerbahçe forması giydi. 3 oyuncu bugün sarı-kırmızılı takımda görev almaları halinde eski takımları Fenerbahçe'ye karşı görev yapacak.
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