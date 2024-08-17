Jose Mourinho’dan Fred kararı! İşte zorlu Göztepe deplasmanında muhtemel 11’ler...

EVİNDE SADECE BİR KEZ KAYBETTİ

Öte yandan Göztepe, Fenerbahçe ile İzmir'de karşılaştığı maçlarda sadece 1 kez kaybetti. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 4 kez berabere kalırken, 1 kez de yenmeyi başardı.