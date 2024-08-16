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Fenerbahçe Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 11:42
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Fenerbahçe Süper Lig’de Göztepe’ye konuk olacak!

Hafta içi Fransa ekiplerinden Lille ile oynadığı maç sonrası Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe gözünü lige çevirdi. Sarı lacivertliler yarın (17 Ağustos Cumartesi) Göztepe'ye konuk olacak.

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