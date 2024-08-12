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Fenerbahçe Lille maçının hazırlıklarını tamamladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 18:02
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Fenerbahçe Lille maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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