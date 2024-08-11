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Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe yolunda! Arda Güler'in takım arkadaşı geliyor...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 18:13 Güncelleme: 11.08.2024 18:14
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Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda! Arda Güler’in takım arkadaşı geliyor...

Süper Lig'de sezona Adana Demirspor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli ekip Fred'in yanına Real Madrid'in yıldızını takviye yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Trendyol Süper Lig takımlarında transfer hareketliliği hız kazandı.

FRED'İN YANINA CEBALLOS TAKVİYESİ

Fred'in eksikliğini hisseden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yıldız ismin yokluğuna dikkat çekmişti.

Yönetim sezonun geri kalanında Brezilyalı yıldızın eksikliğini giderecek bir futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

İddialara göre Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Dani Ceballos'u kadrosuna katmak istiyor.

DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Merkez orta sahada forma giyen İspanyol oyuncu, joker yönüyle Sarı-Lacivertliler'in eksik alanlarını kapatabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor.

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