10 Ağustos 2024, Cumartesi
Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Ferdi Kadıoğlu yerine yeni transfer İtalya'dan
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı performansı Milli Takım forması ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da sürdüren Ferdi Kadıoğlu, dünya devlerini peşine takarken transferinin an meselesi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin de takımdan ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu yerine alternatif ismi İtalya'da bulduğu belirtildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.08.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 08:53