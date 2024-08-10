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Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Ferdi Kadıoğlu yerine yeni transfer İtalya'dan

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı performansı Milli Takım forması ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da sürdüren Ferdi Kadıoğlu, dünya devlerini peşine takarken transferinin an meselesi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin de takımdan ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu yerine alternatif ismi İtalya'da bulduğu belirtildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 08:53
Fenerbahçe’den sol bek hamlesi! Ferdi Kadıoğlu yerine yeni transfer İtalya’dan

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Brighton kesenin ağzını açtı. İngilizler bu transferi bitirmek için çok ısrarcı.

Fenerbahçe’den sol bek hamlesi! Ferdi Kadıoğlu yerine yeni transfer İtalya’dan

Sarı- Lacivertliler'e 35 milyon Euro teklif eden Brighton gelecek cevabı bekliyor.

Fenerbahçe’den sol bek hamlesi! Ferdi Kadıoğlu yerine yeni transfer İtalya’dan

Sarı-Lacivertli yönetim Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığına karşın B planını belirledi.

Fenerbahçe’den sol bek hamlesi! Ferdi Kadıoğlu yerine yeni transfer İtalya’dan

Takvim'de yer alan habere göre hedefteki isim ise İtalya Ligi ekiplerinden Lecce'de forma giyen Nijerya asıllı Danimarkalı sol bek Patrick Dorgu...

Fenerbahçe’den sol bek hamlesi! Ferdi Kadıoğlu yerine yeni transfer İtalya’dan

2023 yılından beri Lecce'de forma giyen genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027'de sona eriyor.