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Fenerbahçe'den Lille maçına gelecek taraftarlara uyarı mesajı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 05.08.2024 20:59
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Fenerbahçe’den Lille maçına gelecek taraftarlara uyarı mesajı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile deplasmanda oynanacak karşılaşma için sarı-lacivertli taraftarlara dikkat etmeleri gereken mesaj yayımladı.

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