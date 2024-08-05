05 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Jose Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması: Kalabilmek için her şeyi yapacağız

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 05.08.2024 21:04
ABONE OL
Jose Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi açıklaması: Kalabilmek için her şeyi yapacağız

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolculardan Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu. Mourinho, "Kulüp hiçbir zaman bana Şampiyonlar Ligi'nin bir ihtiyaç olduğunu söylemedi ama Şampiyonlar Ligi prestij açısından iyi olur. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacağız" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör