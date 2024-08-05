İspanyollar bombayı patlattı! Joao Felix Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Jose Mourinho yönetiminde lig ve Avrupa'da çıtayı yükseğe koyan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte gündeme gelen son ismin geçtiğimiz sezon Barcelona'da forma giyen Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix olduğu öğrenildi. İspanyon basını transferle ilgili detayları duyurdu.