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İspanyollar bombayı patlattı! Joao Felix Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Jose Mourinho yönetiminde lig ve Avrupa'da çıtayı yükseğe koyan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte gündeme gelen son ismin geçtiğimiz sezon Barcelona'da forma giyen Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix olduğu öğrenildi. İspanyon basını transferle ilgili detayları duyurdu.

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 16:59
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İspanyollar bombayı patlattı! Joao Felix Fenerbahçe’ye transfer oluyor

Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Joao Felix, bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid'e geri döndü.

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İspanyollar bombayı patlattı! Joao Felix Fenerbahçe’ye transfer oluyor

Madrid ekibi, yıldız futbolcu ile yollarını ayırmayı planlarken, beklenen teklifi alamadı.

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İspanyollar bombayı patlattı! Joao Felix Fenerbahçe’ye transfer oluyor

Portekizli oyuncu ise Barcelona'dan teklif gelmesini bekliyor.

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İspanyollar bombayı patlattı! Joao Felix Fenerbahçe’ye transfer oluyor

Ekonomik olarak zor günler geçiren Katalan ekibi ise bu transferi askıya aldı.

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İspanyollar bombayı patlattı! Joao Felix Fenerbahçe’ye transfer oluyor

ATLETICO'DAN JOAO FELIX KARARI
Akşam'ın İspanyol basınından derlediği habere göre ise; Felix için Premier Lig'den Aston Villa teklifte bulundu.