05 Ağustos 2024, Pazartesi
İspanyollar bombayı patlattı! Joao Felix Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Jose Mourinho yönetiminde lig ve Avrupa'da çıtayı yükseğe koyan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte gündeme gelen son ismin geçtiğimiz sezon Barcelona'da forma giyen Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix olduğu öğrenildi. İspanyon basını transferle ilgili detayları duyurdu.
Giriş: 05.08.2024 16:59
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