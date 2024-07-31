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Lille-Fenerbahçe maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek! EURO 2024'te...

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 14:34
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Lille-Fenerbahçe maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek! EURO 2024’te...

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs, EURO 2024 grup aşamasında Milli Takımımızın Çekya ile oynadığı maçı yönetmiş ve maçı 19 sarı ve 2 kırmızı kart ile bitirmişti.

Valenciennes kentindeki Hainaut Stadı'nda 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını, Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Istvan KovacsIstvan Kovacs

Horatiu Feşnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

Istvan Kovacs, EURO 2024 grup aşamasında Milli Takımımızın Çekya ile oynadığı maçı yönetmiş ve maçı 19 sarı ve 2 kırmızı kart ile bitirmişti.

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