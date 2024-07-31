31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe'den Fred'in sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 12:22 Güncelleme: 31.07.2024 12:40
ABONE OL
Fenerbahçe’den Fred’in sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin Lugano ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Fred'in sağlık durumu ile ilgili sarı-lacivertlilerden açıklama geldi.

Fenerbahçe, Lugano maçında sakatlanan Fred'in durumuna dair bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den Fred'in sağlık durumu ile ilgili açıklama geldiFenerbahçe'den Fred'in sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
"Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

Fred'e sakatlığının ardından saha kenarında ilk müdahale yapıldıFred'e sakatlığının ardından saha kenarında ilk müdahale yapıldı

KAÇ HAFTA FORMA GİYEMEYECEK?
Fred'in sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör