Fenerbahçe'den Fred'in sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Kaç hafta sahalardan uzak kalacak?
Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin Lugano ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Fred'in sağlık durumu ile ilgili sarı-lacivertlilerden açıklama geldi.
Fenerbahçe, Lugano maçında sakatlanan Fred'in durumuna dair bir açıklama yaptı.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
"Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."
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