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Jose Mourinho'dan maç sonu açıklamaları: İstediğimizi elde etmeyi başardık

Giriş: 30.07.2024 23:01
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Jose Mourinho’dan maç sonu açıklamaları: İstediğimizi elde etmeyi başardık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Maç zor geçti. İlk şutta golü yedik ve genel durum 4-4’e geldi. 1-1’den sonra maçın kontrolünü tamamen elimize aldık. Yedek kulübesinden gelen oyuncuların katkısı iyiydi. Dün basın toplantısında ‘Bu bir hayatta kalma mücadelesi’ demiştim. İstediğimizi elde etmeyi başardık. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanmamız için 1 haftamız var” dedi.

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