Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe Lugano’yu konuk edecek! İşte Mourinho’nun muhtemel ilk 11’i...

KANARYA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek. Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak.