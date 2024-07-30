30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Lugano'yu konuk edecek! İşte Mourinho'nun muhtemel ilk 11'i...

Giriş: 30.07.2024 00:08
ABONE OL
Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe Lugano’yu konuk edecek! İşte Mourinho’nun muhtemel ilk 11’i...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, 4-3'ün avantajıyla bugün Lugano ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde Jose Mourinho'nun sahaya süreceği muhtemel 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında bugün İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlayacak.

KANARYA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek. Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak.

AVRUPA KUPALARINDA 272. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 271 kez boy gösterdi. Bu süreçte 108 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

TURU GEÇMESİ HALİNDE RAKİP LILLE!

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: LIVAKOVIC, OSAYI, ÇAĞLAR, DJIKU, FERDİ, İSMAİL, FRED, TADIC, SZYMANSKI, KENT, DZEKO

Lugano: SAIPI, BRAULT, PAPADOPOULOS, AHJDARI, MARWUES, MAHMOUD, GRGIC, MAHOU, SANTOS, ALISEDA, PRZYBYLKO

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör