29 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe'de Lugano maçı hazırlıkları tamamlandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 29.07.2024 18:44
ABONE OL
Fenerbahçe’de Lugano maçı hazırlıkları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör