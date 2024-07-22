Jose Mourinho’lu Fenerbahçe ilk resmi sınavına Avrupa’da çıkıyor! İşte Lugano karşısındaki muhtemel 11...

PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK

Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.