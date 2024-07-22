Jose Mourinho'lu Fenerbahçe ilk resmi sınavına Avrupa'da çıkıyor! İşte Lugano karşısındaki muhtemel 11...
Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Mourinho yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak Fenerbahçe ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmenin peşinde. İşte muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK
Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.
AVANTAJLI SKOR PEŞİNDE
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.
Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor.
Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.
YENİ TRANSFERLER BOY GÖSTERECEK
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek.
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Cenk Tosun ise UEFA kadrosuna dahil edilmeleri halinde ilk resmi maçlarında görev yapacak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin Lugano karşısında sahaya çıkması muhtemel ilk 11'i şöyle:
Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 35. SINAV
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 35. maçını oynayacak.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 34 müsabakada 12 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 48 gol atarken, kalesinde 39 gole engel olamadı.
LUGANO SONRASI RAKİP LİLLE
Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yarın deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde Fransız temsilcisi Lille ile bir sonraki turda karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu kuraları, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirildi. Sarı-lacivertliler, 2'nci Eleme Turu'nda Lugano'yu elemesi halinde 3'üncü Eleme Turu'nda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçları 6-7 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
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