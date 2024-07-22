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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 13:09
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Fenerbahçe’de şok sakatlık! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de kadroya yeni katılan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sakatlığı nedeniyle sarı-lacivertli ekibin yarın oynayacağı Lugano maçı kadrosundan çıkarıldı.

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