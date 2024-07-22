Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Mourinho'dan 9 isme kesik...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde 9 isim kadroda yer almazken listede sürpriz isimler de var. İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Lugano ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın UEFA kadrosu netlik kazandı.
2 DEĞİŞİKLİK HAKKI BULUNUYOR
Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Umut Nayir kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli takımın maçtan önce kadroda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle:
Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin
Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao
Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın
Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin
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