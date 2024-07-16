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Son dakika | Fenerbahçe Cenk Tosun'u resmen açıkladı

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 09:07 Güncelleme: 16.07.2024 09:56
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Son dakika | Fenerbahçe Cenk Tosun’u resmen açıkladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran milli futbolcu Cenk Tosun ile prensipte anlaştığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile anlaşmaya varıldığını ve milli golcünün bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu.

İşte o açıklama:

Bilgilendirme Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Fenerbahçe'nin Cenk Tosun ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken Milli golcünün 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euroya yakın olacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA 3 DÖNEM OYNADI

Eintracht Frankfurt altyapısında yetişen Cenk Tosun daha sonra Gaziantepspor'da oynadı. Beşiktaş'ın 2014-2015 sezonu başında bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Cenk Tosun, 2017-2018 sezonu devre arasında 22 milyon 500 bin euro karşılığında Everton'ın yolunu tuttu.

Cenk Tosun, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısını Crystal Palace'ta kiralık olarak geçirdi. Tecrübeli futbolcu, 2020-2021 sezonu devre arasında ise Beşiktaş'a kiralandı. 2022-2023 sezonunda sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, yeniden Beşiktaş'a imza attı.

Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı forma ile 227 maça çıkarken 96 gol kaydetmeyi başardı. 33 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

BEŞİKTAŞ VEDA ETTİ

Beşiktaş sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'a veda etmişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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