Fenerbahçe Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi! İşte alacağı ücret...

F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Fenerbahçe, Allan Saint Maximin için Al Ahli'ye oyuncunun maaşı, kiralama ücreti ile birlikte menajerlik ücreti de dahil toplam 8 milyon Euro civarında bir bedel ödeyecek.

Maxim'in ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için 19:15'te İstanbul'a geleceği belirtildi.