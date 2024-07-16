Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi! İşte alacağı ücret...
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İşte sarı lacivertli kulübün yıldız futbolcuya ödeyeceği rakam...
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralandığını KAP'a bildirdi.
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 16, 2024
Kulübümüzün, kendisi ve kulübü Al-Ahli ile kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir.
Kamuoyunun… pic.twitter.com/vxoOfdfFBz
Sarı lacivertlilerden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır.
Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM
Fenerbahçe, Allan Saint Maximin için Al Ahli'ye oyuncunun maaşı, kiralama ücreti ile birlikte menajerlik ücreti de dahil toplam 8 milyon Euro civarında bir bedel ödeyecek.
Maxim'in ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için 19:15'te İstanbul'a geleceği belirtildi.
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