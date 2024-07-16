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Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi! İşte alacağı ücret...

Giriş: 16.07.2024 18:59 Güncelleme: 16.07.2024 19:11
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Fenerbahçe Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi! İşte alacağı ücret...

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İşte sarı lacivertli kulübün yıldız futbolcuya ödeyeceği rakam...

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralandığını KAP'a bildirdi.

Sarı lacivertlilerden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Fenerbahçe, Allan Saint Maximin için Al Ahli'ye oyuncunun maaşı, kiralama ücreti ile birlikte menajerlik ücreti de dahil toplam 8 milyon Euro civarında bir bedel ödeyecek.

Maxim'in ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için 19:15'te İstanbul'a geleceği belirtildi.

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