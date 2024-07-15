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Fenerbahçe Oğuz Aydın transferini resmen açıkladı!

Giriş: 15.07.2024 22:34 Güncelleme: 15.07.2024 22:43
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Fenerbahçe Oğuz Aydın transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Corendon Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir."

Oğuz Aydın geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.

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