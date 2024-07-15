Fenerbahçe Oğuz Aydın transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir."