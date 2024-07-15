15 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe'nin genç ismi Hollanda'ya transfer oldu! Resmi açıklama geldi...

Giriş: 15.07.2024 15:38
ABONE OL
Fenerbahçe’nin genç ismi Hollanda’ya transfer oldu! Resmi açıklama geldi...

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Tiago Çukur, Hollanda 2.Lig ekiplerinden Roda'ya transfer oldu. Sarı lacivertliler transferi duyururken futbolcunun geri alma opsiyonunun Fenerbahçe'de olduğunun altı çizildi. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör