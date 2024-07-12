Kadıköy’ün yeni paşası Tosun Paşa! Fenerbahçe Cenk Tosun transferini bitirdi! İşte 2 yıllık maliyeti...

2 YILLIK ANLAŞMA

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun için devreye girdi. Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.