Kadıköy'ün yeni paşası Tosun Paşa! Fenerbahçe Cenk Tosun transferini bitirdi! İşte 2 yıllık maliyeti...
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız oyuncunun maliyeti de belli oldu. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
2 YILLIK ANLAŞMA
Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun için devreye girdi. Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
33 yaşındaki Cenk Tosun'un resmi sözleşmeye imza atmasının ardından sarı-lacivertli kulübün transferi resmi olarak açıklaması ve oyuncunun İstanbul'da takıma katılması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 96 GOL ATTI
Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım kadrosunda yer alan Cenk, geride kalan sezonda istediği performansı sergileyemese de geçmiş dönemde attığı gollerle Beşiktaş'ın önemli isimlerinden biri olmuştu.
2 milyon euro piyasa değerine sahip olan 33 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş kariyerinde 227 resmi maça çıktı.
Tecrübeli isim, bu karşılaşmalarda 96 gol ve 30 asistle mücadele etti.
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